Paulina Rzeźniczak samotnie pozuje na weselu przyjaciół. Jakub Rzeźniczak wyjaśnił, dlaczego NIE POJAWIŁ SIĘ na ceremonii (FOTO)

Dobrze zrobił z tym wywiadem. Odciął się od przeszłości i ataku Eweliny. Bo ona, choć nie byli w związku, najwięcej miała do powiedzenia o Kubie 🤣 teraz już musi milczeć, bo kto by chciał jej słuchać. Niech Kubie się wiedzie z żoną. Magda też mogła zadym z zazdrości nie robić to by byli razem. Wszystkie te panny to były z nim z ich wyboru. Paulina jest z jego wyboru i jej nie zostawi.