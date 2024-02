Paulina Rzeźniczak z całą ferajną celebrują przespany spacer Antosi w wózku za 5 TYSIĘCY ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Zalej 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Kuba, nie rozumiem o co Ci chodzi. Dlaczego mowisz, ze wszyscy którzy interweniują na profilach Firm ze wspolprac , mieszają się w wasze życie ? Nie mieszamy się w wasze życie, nie piszemy do babć/cioć/ partnerów Lucyny. Interweniujemy jedynie wtedy, gdy wchodzicie w przestrzeń publiczną, czyli udzielanie się w reklamie. Marketing i reklama to taki obszar życia, który polega na tym, że dostosowuje się środki (treść, osoby reklamujące) do odbiorców. A My jako odbiorcy nie chcemy was, źle się kojarzycie ;) i tylko tyle. Przykladowo, jakiś tam Michał lubi orzeszki Feliks. Nagle w reklamie pojawia się Lewandowski - Michał go nie lubi, postanawia napisać na fanpage orzeszków Feliks - ojezu , tylko nie on, nie zjem już waszych orzeszków! Jednak jego komentarz nie zdobywa uznania i mimo wszystko, więcej osób lubi Lewandowskiego niż go niecierpi, wiec Feliks kontynuuje z nim współpracę i mysli sobie , co mnie obchodzi jakiś pojedynczy Michał. Nawet jak Michałów jest sto, to i tak lubiących Lewandowskiego jest milion i więcej osób go lubi niż nie. Czemu odbierasz nam, konsumentom prawo do wypowiedzenia się, że reklama jakiejś firmy jest nietrafiona? Czemu mamy tego nie robić? Przecież to reklama do nas, do ludzi ;] Mnóstwo osób reklamuje mnóstwo produktów. Myślisz, że te osoby są nieskazitelne życiowo ? Oczywiście że nie. Ale miały na tyle oleju w głowie, by te mniej chlubne aspekty życia przemilczeć lub przedstawić w taki sposób, że opinia publiczna nie powiesiła na nich psów. Skoro wybrałeś ścieżkę „jestem taki szczery, prawda się liczy , choćby najgorsza” , to licz się z tym, że twojej Ukochanej żonie będzie ciężko w branży reklamowej, bo ona opiera się na OPINII PUBLICZNEJ, którą macie zszarganą. Upieracie się na to bycie INFLU i macie pretensje, że ludziom nie podoba się reklama z waszym udziałem…No nie podoba się i tego nie zmienisz. Ponadto, skoro nie widzisz w waszej postawie nic zdrożnego, uważasz wręcz że to powód do dumy, to spokojnie - reklamodawcy na pewno zrozumieją, jeśli napiszesz do nich prawdę, dlaczego ci smutni ludzie sie tak na was uwzięli. Reklamodawcy to zrozumieją ;] czemu zakładasz, że to ludzie powinni milczeć - niejako oszukujesz reklamodawców ? Nieładnie. Przemyśl to❤️