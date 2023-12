Paulina S. z aktem oskarżenia!

Mons 6 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

To co ona zrobila kurzajowi i dzieciom kaski ujawniając ich związek publicznie to kryminał powinna mieć. Rozpętała się straszna nagonka. Kaśka zdradziła ale to sprawa jej i jej męża, a petarda nie miała prawa mówić o tym publicznie, bo medialna nagonka dotyka wszystkich w rodzinie. Kurczaj był wolny. Jakim prawem ona się w to wtrąciła.