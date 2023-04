Paulina Smaszcz chwali się prezentem dla wnuczki i zapowiada wspólne święta: "Lecę na skrzydłach do mojej Smaszczo-Vaccari rodziny" (FOTO)

Paulina Smaszcz nie schodzi z pierwszych stron gazet. Ostatnie miesiące pokazały zresztą, że jest ona godną uwagi przeciwniczką, która nie patyczkuje się z tymi, co zaszli jej za skórę. Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek muszą więc mieć się na baczności. Nigdy nie wiadomo, kiedy "kobieta petarda" znów pogrozi im palcem.

Wiele wskazuje jednak na to, że sama Paulina, jak na razie, nie zamierza zajmować się walecznymi podjazdami. W głowie ma za to przygotowania do pierwszych świąt wielkanocnych, jakie ma spędzić w gronie wnuczki. Z tej okazji przygotowała dla niej uroczy podarek, a mianowicie dżinsową kurtkę.