Laura Breszka tłumaczy się z komentarza pod wpisem Smaszcz, publikując wiadomość od "kobiety petardy": "Do głupich C**EK nie przychodzę"

Ania 1 godz. temu zgłoś do moderacji 265 3 Odpowiedz

Nikogo rozumnego takie słowa Kapiszona nie dziwią. Ona jest agresywna, wulgarna i bez klasy. Laura napisała prawdziwy komentarz, grzecznie i z wyczuciem. Nie obrażała, nie wyzywała, pokazała fakty. A Paulina wyrzygała to, co jest w niej w środku - hejt, nienawiść i wulgarność. Widzicie z czym na co dzień musieli się borykać jej były mąż i synowie? Bo właśnie to, to jest prawda o Paulinie, a nie jej wystylizowane, posłodzone i pozowane zdjęcia i wypowiedzi.