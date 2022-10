Paulina Smaszcz jest ZNIESMACZONA kontrowersyjnym memem z Maciejem Kurzajewskim i Katarzyną Cichopek: "Mnie to NIE ŚMIESZY"

Toola 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Takie znalezisko z internetów: "Przypomnijmy, że mentorka i szkoleniowiec podjęła decyzję o rozstaniu się z Maciejem Kurzajewskim już w zeszłym roku. Dlaczego ich piękny związek nie przetrwał? „Kiedy kobieta mówi: „Ja mu jeszcze robię awantury”- to znaczy, że ona jeszcze kocha. Ale jak jej nie interesuje co on je, co on myśli, gdzie on bywa, gdzie śpi, co ma do powiedzenia, to znaczy, że już nie kocha. Tylko, że u mnie było odwrotnie. To ja czuję się opuszczona. Nie ja odchodziłam… […] Przychodzi taki moment, że rano przy śniadaniu patrzysz na siebie, na niego i myślisz: „To chyba już jest ten czas...”. Wyobraź sobie, że siedzicie przez czterdzieści minut przy stole w kuchni i nie rozmawiacie. Jedno czyta Wyborczą, drugie Przegląd Sportowy… i jest cisza. Nie ma złości, agresji, pretensji, tylko obustronna akceptacja tego, co ma się wydarzyć”, mówiła nam gwiazda w styczniowej VIVIE!. Pytana przez nas przed kamerą, czy mimo wszystko, zawsze do byłego męża będzie odczuwać pewien rodzaj miłości, przytaknęła. „Myślę, że na pewno. Jest też pełna akceptacja z naszej strony, jeśli pojawi się jakieś nowe życie”. I gdzie ta pełna akceptacja?