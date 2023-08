Paulina Smaszcz już skomentowała zdjęcie Macieja Kurzajewskiego z synami: "Ich relacje OD PEWNEGO CZASU są na spokojnej drodze"

Gość 58 min. temu zgłoś do moderacji 167 94 Odpowiedz

Moim zdaniem PRowcy zle doradzają Panu Maciejowi. Przyjęli taktykę orania pogubionej kobieciny wymownymi zdjęciami i hasztagami i to jeszcze wspólnie z dziećmi. Można się zachwycać "ale ją zaorali" a jednak pozostawia to niesmak jakiś biorąc pod uwagę że to nie obca osoba a ich matka która ma ewidentne problemy z emocjami. Dużo lepsza taktyka byłoby pokazanie klasy i że jest się ponad to. Choćby drobna prośba do "fanów" by nie obrażali drugiej strony lub zablokowanie nienawistnych komentarzy. Pokazanie obserwującym że nie po to wrzuca się zdjęcie by pobudzać sie do wzajemnych ataków. Brak akceptacji dla mowy nienawisci obojetnie czy wychodzi ona od petardy czy kibicow pana macieja. Taka taktyka byłaby dla niego dużo korzystniejsza wizerunkowo.