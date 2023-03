Paulina Smaszcz mówi, że Kurzajewski "CHCE JEJ ZABRAĆ WSZYSTKO"! "Pojawiła się inna rodzina z długami..."

boszęę 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ależ on właśnie mądrze robi i dba o dzieci. Dom jest w całości jego. Nawet jeżeli weźmie ślub z Cichopką to majątek nabyty przed zawarciem związku małżeńskiego nie wchodzi w skład wspólnego dorobku. W razie ślubu a potem ewentualnego rozwodu z Cichopką będzie musiał jej oddać za to co ona do tego domu włożyła i ma to udokumentowane na papierze na fakturach!, natomiast dom będzie wciąż jego. Po jego śmierci ani Cichopce ani jej dzieciom nic nie będzie się należało z domu, wszystko zostaje dla synów. Zupełnie inna sytuacja byłaby, gdyby on ten dom sprzedał, wziął ślub i bez rozdzielności kupił z Cichopką drugą nieruchomość. Wtedy to by było traktowane jako ich dorobek, niezaleznie od tego jaką kto wniósł część. Ale póki co oni nie mają ślubu, a na karte rowerową w Polsce to sąd nikomu niczego nie da, a po drugie planują mieszkać w jego domu, który po ślubie nadal będzie jego i jeśli tego domu nie zapisze na Cichopkę to nic jej się nie będzie z niego należało oprócz jej osobistych rzeczy. Z tym zapisaniem z wykluczeniem dzieci to też nie taka prosta sprawa...Paulina zamiast siedzieć cicho i cieszyć się z takiego obrotu spraw, który jest najlepszy dla jej dzieci w obecnej sytuacji, robi afere.