Paulina Smaszcz nie daje za wygraną i dalej AWANTURUJE SIĘ z internautami: "Jesteś DEBILKĄ. Wstydź się, zazdrośnico"

beata 5 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Jej odwalało już wcześniej. Te operacje w azji, zmiana wyglądu; rajd po śniadaniawkach. potem historia z mobbingiem w canal plus. i znowu jad jak ją wywalili za nękanie ludzi. potem rozwód o ktorym powiedzała wszystko - jechała po Kuyrzajewskim, że nudziarz (on ani słowem nie komentował). potem jakieś związki krótkie jak grzmot. i teraz to.....