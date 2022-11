Paulina Smaszcz ostrzega Macieja Kurzajewskiego w kolejnym wywiadzie: "Nie pożyję długo, ale w trumnie będę jeszcze GROZIĆ MU PALCEM"

Tommy 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 6 Odpowiedz

Sam hestem facetem, mam dwoje dzieci i powiem szczerze że rozumiem tą kobietę. Kurzajewski od początku, jak go znam z telewizji wydawał mi się strasznie fałszywą osobą, z tym sztucznie przyklejonym wiecznym uśmieszkiem. Jego poziom wiedzy sportowej oceniam na bardzo mierny a pozuje na wielkiego dziennikarza. O Cichopek też nigdy nie miałem dobrego zdania, dodam że nigdy nie oglądałem ani tego jej serialu ani śniadaniówek. Dla mnie generalnie jest to banda nierobów którzy dzięki ludziom którzy oglądają te ich mierne wypłaciny zbijają grubą kasę. Z tego co wiem to Kurzajewskiego do telewizju wcisnął jego ojciec, też znany dziennikarz. A jeżeli to prawda że nie ma żadnych studiów skończonych to tym bardziej kompromitacja. Niech sobie Smaszcz tam po nich jedzie ja ich nie żałuję..