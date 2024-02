Paulina Smaszcz podsumowuje 51 lat życia: "Zaznałam tyle HEJTU, OBELG, POGRÓŻEK, że już nic mnie nie zniszczy"

Paulina Smaszcz może pochwalić się imponującym CV. W przeszłości pracowała jako specjalistka z zakresu komunikacji i PR oraz marketingowiec. Od wielu lat prowadzi również działalność mentoringową. Była związana także z takimi firmami jak chociażby Canal Plus czy Microsoft. Swoje pierwsze kroki w medialnej karierze stawiała natomiast w TVP.

Paulina Smaszcz obchodzi 51. urodziny. Podzieliła się z tej okazji szczególnym postem

8 lutego Paulina świętowała 51. urodziny. Z tej okazji opublikowała na Instagramie specjalny post, w którym podsumowała swoje dotychczasowe życie. Jubilatka pokusiła się o wyjątkową szczerość. Nawiązała do sukcesów zawodowych, jednak wspomniała także o przykrych sytuacjach, które ją spotkały.

Jestem mamą 5 synów, żyje dwóch. Franciszek i Julian, których kocham nad życie i do końca mojego życia będę ich wspierać. Jestem babcią. Mam najcudowniejsze przyjaciółki, przy których mogę być szczęśliwa i szlochać bez umiaru - zaczęła swój post.

Za mówienie prawdy i jak naprawdę jest, zawsze dostaję po głowie, ale warto to robić z szacunku do siebie i swojego życia. (...) Edukacja jest i była w moim życiu najważniejsza. Nadal podążam tą drogą i niezmiennie uczę się z pasją. Mam trzy fakultety, doktorat o kobietach w połowie biegu życia. Jestem w procesie habilitacji. Nauka to moja pasja - zdradziła.