Paulina Smaszcz publikuje WYMOWNĄ GRAFIKĘ. Znowu uderza w Macieja Kurzajewskiego? "Żałuję tylko jednego w swoim życiu..." (FOTO)

Kazia przez z 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czlowiek dzisiejszy w zwiazkach nekany jest watpliwosciami: czy dobrze wybralem? Czy to wlasciwa dla mnie osoba? W rezultacie wciaz trwaja podobne do zakupow poszukiwania partnera, tak jakby znalezienie tej wlasciwej osoby polegalo na podsumowywaniu plusow i minusow kazdego potencjalnego towarzysza zycia, az liczba plusow osiagnie jakas mityczna norme. Tymczasem droga do milosci nigdy nie wiaze sie z tym, co zewnetrzne. Bez wzgledu na to, jak dobrze albo zle czujesz sie w swoim zwiazku, OSOBA, Z KTORA JESTES TERAZ, JEST DLA CIEBIE TA WLASCIWA, PONIEWAZ ODZWIERCIEDLA CI, KIM JESTES W SWOIM WNETRZU. GDY TOCZYSZ BOJE z partnerem, w istocie zmagasz sie z samym soba. Kazda wada, ktora widzisz w drugiej osobie, jest slaboscia, ktorej sie wyparles w samym sobie. Kazdy konflikt, ktory wzniecasz, jest wymowka, zeby nie stawic czola konfliktowi we wlasnym wnetrzu. Pasuje to do mojego przypadku, do petardy oraz kazdej pary, ktora znam.