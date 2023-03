Paulina Smaszcz tłumaczy się ze zdjęcia "wnuczki" i kolejny raz atakuje Kurzopków: "KŁAMLIWA PARA ZDRAJCÓW"

Paulina Smaszcz funkcjonuje w show biznesie już od trzech dekad, nigdy jednak nie mogła liczyć na takie zainteresowanie mediów, jak teraz. Można odnieść wrażenie, że dziennikarka zachłysnęła się "sławą" i dlatego właśnie podejmuje kolejne desperackie próby, żeby przedłużyć swoje "5 minut". Trudno w inny sposób wytłumaczyć to, co niemalże na porządku dziennym celebrytka wyrządza swoim najbliższym...

Paulina Smaszcz wprowadziła fanów w błąd? Wcale nie pokazała swojej wnuczki

W dalszej części rozmowy Paulina stwierdziła, że publikując zdjęcie niemowlaka, nigdzie nie wspomniała, że jest to jej wnuczka.

Celebrytka dodała, też że do budzących niepokój poczynań zainspirowały ją właśnie "Kurzopki". Wspomniała o niedawnej wyprawie Maćka i Kasi do jednego z butików dla dzieci, za którą niewątpliwie musieli dostać niemałą sumkę.

Uczę się w tym kraju od najlepszych, czyli tych, co kłamiąc o rodzinie i relacjach zarabiają pieniądze na reklamach, oszukując internautów i obserwujących. Jak widać może to łatwo zrobić, a kłamliwe, opłacane portale plotkarskie, głodne sensacji, kłamstw i agresji, łykają to, jak masło - grzmiała.