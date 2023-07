Paulina Smaszcz wspomina fryzjerską rewolucję sprzed lat: "Stałam się KOBIETĄ PETARDĄ". Tak wyglądała jako szatynka (FOTO)

Matka Kwoka 20 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Paulina prowadziła kiedyś program w TVN Style - "Mamo to ja" dla kobiet w ciąży i matek małych dzieci. Pamiętam, że miałam kompletny zgrzyt między tematyką, o której mówi a jej wizerunkiem. Mówiła o wyborze wózka czy laktatora z takim zadęciem i powagą jakby były to sprawy wagi państwowej. Z tą swoją manierą. Ale jednocześnie chłodem i niedostępnoscią. Zastanawiałam się wtedy skąd w ogóle pomyśl na obsadzenie jej w roli prowadzącej. To Pani Maja prowadząca "Maja w ogrodzie" mówiła z większą czułoscią i ciepłem o roślinach niż Paulina o małych dzieciach. Była tam taka poważna i rzetelna. Pamięta to ktoś jeszcze?