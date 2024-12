Paulina Smaszcz zaznacza, że "nie ma nic do Kasi Cichopek" i wbija szpilę Maciejowi Kurzajewskiemu: "Zawalił, zostawił kobietę w chorobie"

Paulina Smaszcz w "Tańcu z Gwiazdami"?

Paulina Smaszcz o Macieju Kurzajewskim i Katarzynie Cichopek

Reporter Pudelka dopytał Paulinę, czy miałaby problem pracować w tej samej stacji, co Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek. Smaszcz przyznała, że absolutnie nie byłoby to dla niej kłopotem. Co więcej, zaznaczyła, że nie ma nic do Kasi. Do Maćka ma jednak wciąż te same zarzuty.

Uważam, że jak on jest szczęśliwy, to moi synowie mają dobrze i są szczęśliwi. Ja im naprawdę dobrze życzę, tylko chodzi mi o to, żeby powiedzieć prawdę. I zmierzyć się z nią, żeby nie okłamywać, bo jeśli żyjesz z Instagrama, followersi powodują, że masz pieniądze, to masz ich również szanować. A ten szacunek polega na tym, że nawet, jeśli popełniasz błąd, to się do tego przyznajesz. Ja umiem się przyznać do błędu. (...) Mnie nie chodzi o Kasię Cichopek. Mnie chodzi o mojego byłego męża. Ja do pani Katarzyny nic nie mam, bo ja jej nie znam. Nigdy jej nie poznałam. Chodzi mi o mojego byłego męża, który wiadomo, że milczy, no bo co ma powiedzieć? Że zawalił, że zostawił kobietę w chorobie? Który mężczyzna się do tego przyzna? - mówiła.