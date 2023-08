Paulina Smaszcz ZDRADZA SEKRET swojej sylwetki i dobrego (?) stanu ducha. "Rzadziej miewam migreny z wymiotami i lepiej śpię" (FOTO)

Paulina Smaszcz wyjawia efekty swoich treningów

Każdego dnia piszę minimum 10 stron mojej nowej książki, w właściwie już trzech, bo pomysły przychodzą same ze względu na korespondencję z wami. Codziennie mam jedną lekcję z native speakerem, korzystam z YouTube'a lub darmowych aplikacji z języka, który znam i chcę go rozwijać (angielski, niemiecki, hiszpański i włoski z dedykacją dla mojej wnuczki). Codziennie dzwonię do jednej osoby, która jest w moim życiu obecna i dziękuję za to, że po prostu jest - podsumowała.