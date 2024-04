Paulina Sykut-Jeżyna pokazała się w naturalnej odsłonie. Jest NIE DO POZNANIA. "Takie piękne włosy i tyle czasu je ukrywała" (FOTO)

peruka w TzG 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

na zdjęciu w cekinowej sukience i w tzG ma perukę z gesta grzywką. mam podobną peruke więc wiem jak odróznic włosy naturalne od gęstej peruki. mam również puszące sie włosy więc wiem ile trzeba sie namęczyc by je ułozyc,a peruka załatwia wszystko. Nie da sie miec małej głosy i wielkiej czapy włosów, to mozna miec za pomoca peruk. ładnie ,ale jednak co swoje to swoje