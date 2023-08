Paulina Sykut-Jeżyna pokazała zdjęcia ZE ŚLUBU! Świętują z mężem 12. rocznicę (FOTO)

Paulina Sykut-Jeżyna to jedna z tych gwiazd, którym udaje się podtrzymywać popularność bez angażowania się w branżowe aferki. Prezenterka Polsatu nie ma na koncie większych skandali, może za to pochwalić się prowadzeniem najważniejszych programów i wydarzeń stacji. Tam też rozpoczęła się jej kariera. Na początku lat dwutysięcznych Paulina brała udział w programie "Idol". Co prawda nie została piosenkarką, ale sporadycznie nadal zdarza jej się śpiewać.

Paulina Sykut-Jeżyna uczciła rocznicę ślubu na Instagramie

W weekend gwiazda wróciła wspomnieniami do innego, równie przełomowego wydarzenia w jej życiu. Dokładnie 12 lat temu powiedziała sakramentalne "tak" swojemu mężowi Piotrowi. Ślub odbył się w Puławach, rodzinnym mieście pogodynki.

Z okazji rocznicy ślubu Sykut-Jeżyna podzieliła się z fanami zdjęciami z uroczystości. Zdradziła też, że w sumie jest ze swoim ukochanym już od ćwierćwiecza. Trzeba przyznać, że to imponujący i rzadko spotykany staż w show biznesie.

12 rocznica ślubu. 25 lat razem. Na dobre i złe - napisała.

Paulina Sykut-Jeżyna jest szczęśliwie zakochana od 25 lat

W komentarzach z miejsca zaczęły pojawiać się życzenia i wyrazy uznania dla małżonków.

I niech tak Wam będzie dobrze zawsze - napisała Agnieszka Kaczorowska.

Małgorzata Socha również dorzuciła swoje "gratulacje".

Paulina i Piotr dbają o swoją prywatność. Co prawda od czasu do czasu wrzucają do sieci wspólne zdjęcia, ale nie bywają razem na salonach. Nie udzielają też wspólnych wywiadów i stronią od okładkowych sesji.

Owocem ich miłości jest córka Róża. Dziewczynka przyszła świat w 2016 roku. 7-latka sporadycznie pojawia się na Instagramowym profilu swojej mamy. Najczęściej pozuje do zdjęć tak, aby nie pokazywać całej twarzy. W odróżnieniu od celebrytów, którzy pokazują swoje dzieci stojące tyłem do obiektywu, wygląda to jednak dość naturalnie.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.