Paulina z "Kanapowczyń" nie bawi się z dziećmi, bo jej się "NIE CHCE". Internauci są zbulwersowani: "Tego się nie da słuchać"

po co?? 2 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Po tym co ta kobieta zrobila ze swoim wygladem widać że zero silne woli, zero motywacji i słaby charakter, fryzura fatalna, męskie stroje, ciało nalane I bezkształtne. Ciekawe co z żywieniem dzieci, pewnie też się jej nie chce i rzucą dzieciom worki chipsów, żelków i cukierków zamiast obiadu- bo mi się nie chce, nie inni sie wysilają za mnie. Po co takie osobniki mają dzieci, jak nie chcą się zajmować swoimi dziećmi ???!! Dla zasiłków czy po to by szantażować swoimi dziećmi innych, wzbudzać litość innych żeby inni odwalali opiekę nad dziećmi za nich ???