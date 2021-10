Paulla jednak NIE JEST W CIĄŻY! Tytuł "Huragan" miał oznaczać, że objadła się bigosu? (ZDJĘCIA)

Bvg 15 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Szczerze to nie wiem co jest interesującego w tym, że jakas celebrytka mniej lub bardziej znana jest w ciąży. Czasem.jedynie ciekawe jest to z kim;-) Ale sam fakt ciazy? To może fascynować przyszla matke i ojca oraz ich bliskich. Dla mnie nudne