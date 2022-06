Paulla ROZSTAŁA SIĘ z partnerem?! "Rafał znalazł nową osobę"

Nika 1 godz. temu zgłoś do moderacji 127 4 Odpowiedz

A ja muszę sie wyżalić. Jestem z mężem od 8lat, mam 27 lat. To była szalona, piękna miłość. Kochałam go jako przyjaciela, partnera. Mamy cudownego syna. Ale.. dochodzę do wniosku, że nie lubię go jako człowieka. Albo tak strasznie się zmienił na przestrzeni lat albo tak długo ukrywał swoje prawdziwe ja. Teraz jesteśmy swoimi przeciwieństwami- ja wieczna optymistka, kochająca ludzi, szukająca rozwiązań on pesymista, zachowujący się jak stary dziadek zmęczony życiem. Ilekroć mam dobry humor on ciągnie mnie w dół. Ostatnio łapie się na tym, że nawet niezbyt chce mi się z nim rozmawiać. Nie wiem czy to chwilowy kryzys, chciałam iść na terapie dla małżeństw to mnie wyśmiał. Gdy zaczynam rozmowę co mi nie pasuje to słyszę - znajdź lepszego, rozwiedź sie. I tu zaczynaja się schody, zaczęłam mieć kontakt z kolega z firmy ( inny oddział, inny kraj). Piszemy przez teamsie o wszystkim. To nie jest flirt, zwykła konwersacja. Ale wreszcie poczułam że żyje. że moge z kimś rozmawiać, z kim się śmiać. Boje się swoich uczuć Czy któraś z was miała podobnie ? Udało Wam się wyjść z takiego chwilowego dołka ?