Paulla tłumaczy swoją spektakularną metamorfozę i odnosi się do OPERACJI PLASTYCZNYCH: "Nie powiem, że mnie osa ugryzła"

Były sytuacje, że się sobie nie podobałam. Ale były takie sytuacje, że myślałam, że to jest fajne, czyli mocny makijaż, doklejane tipsy [...] Chcę być szczera. Na wszystko potrzebujemy czasu . Ale kto mnie miał nauczyć? Małe miasto? Zaścianek? No błagam Cię. Ja się tego uczyłam. To jest proces. Nie wstydzę się tego - powiedziała w wywiadzie dla "Plotka".

Paulla szczerze o medycynie estetycznej: "Nie robię niczego innego, czego nie robią sobie inne kobiety"

To, co mnie wkurzało, irytowało, że w pewnym momencie, zrobiło się ze mnie ikonę operacji plastycznych. Gdybym miała operacje plastyczne, to bym ci tutaj powiedziała. Ja nie robię niczego innego, czego nie robią sobie inne kobiety. [...] Mnie ludzie zarzucają, że ja mam biust zrobiony, że mam pupę zrobioną. Nie mam. Od zawsze miałam kompleksy. W szkole podstawowej miałam różne ksywki typu: "kaczka dziwaczka", "pupiasta", "nasza szkapa", bo byłam chuda, miałam zawsze dużą pupę, duży biust i to były zawsze moje kompleksy. Ja się ubierałam tak, by tego nie było widać. To, co sobie robię i jakie zabiegi wykonuję, ja o tym otwarcie mówię. Na pewno nie powiem, że mnie osa ugryzła, albo to dieta zmieniająca rysy twarzy - dodała piosenkarka.