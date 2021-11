Paulla żali się na hejt po opublikowaniu dwuznacznego zdjęcia: "Mówienie kobiecie, kiedy ma być w ciąży, to ZAGLĄDANIE W GACIE"

Kate 14 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Co to za Paulla? Kiedyś coś tam chyba zaśpiewała. Jak nie chcesz, żeby komentowali, to nie wstawiaj dziwnych zdjęć. A potem niby zdziwienie, że komentują nie tak jakby się chciało. Ja nic nie wstawiam i mam spokoj. I od kiedy to chodzenie do dra medycyny estetycznej jest jak pojscie do ginekologa?! Następna żyjąca w celebryckiej bańce, chce się obronić przed hejtem i takie bzdury wygaduje, ze jeszcze bardziej pokazuje jaka jest pusta.