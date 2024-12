Paweł Bodzianny reaguje na plotki na temat romansu Marty Manowskiej z jego bratem

Zobacz także: Marta Manowska: "Rolnicy mają wielkie przywiązanie do rodziny, imponuje mi to"

Marta Manowska zaprzyjaźniła się z Pawłem Bodziannym i Martą Paszkin

Marta zaprzyjaźniła się na naszym weselu, posadziliśmy ją obok naszych starych znajomych i wszyscy razem taką fajną ekipę teraz tworzymy. Czasami, jak mają czas, to ich zapraszamy, przyjeżdżają do nas. Byli teraz już niedawno - przyznał Paweł Bodzianny w rozmowie z serwisem Jastrząb Post.

Paweł Bodzianny mówi o rzekomym romansie Manowskiej z jego bratem

Słyszałem, takie były głosy, że ich coś łączy, ale to od samego początku była taka relacja czysto koleżeńska. Oni pojechali jako znajomi we wspólną podróż i tak do tej pory też są znajomymi. (...) Ja widziałem z boku, że to jest tylko taka relacja przyjacielska tylko - podkreślił Paweł Bodzianny.