Paweł Deląg wyznał, że JEST W ZWIĄZKU! Otworzył się na temat poprzednich zawodów miłosnych. "Coś w środku umiera"

Mam takie same przemyślenia co do życia uczuciowego. Po trudnym końcu takiego wielkiego uczucia nigdy już nie będziesz tą samą osobą. Nie twierdzę, że to to samo, co chodzenie w kółko umartwionym i w depresji - wręcz przeciwnie, życie toczy się dalej, masz pracę, swoje obowiązki, pojawiają się radosne chwile wśród przyjaciół, itp. jednak z tyłu głowy pozostaje jakieś "ale"