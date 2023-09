Paweł Okraska grał męża Małgosi Mostowiak w "M jak Miłość". Prywatnie jego żoną jest znana aktorka

Studia teatralne to dla nas nie tylko nauka, ale także wszystko, co działo się pomiędzy zajęciami: poszukiwanie swojej tożsamości, radość ze wspólnie spędzanego czasu, pisanie tajemniczych notatek, długie, pełne znaczenia spojrzenia, nieustanne poszukiwanie siebie nawzajem - opisywał swoje doświadczenia z tamtego okresu.

Moja mama, która jest polonistką, często zabierała mnie do teatru, a potem wysyłała na spektakle dyplomowe. Chociaż chyba nigdy nie przyszło jej do głowy, że zdecyduję się na studia w szkole teatralnej. W pewnym momencie zacząłem być zafascynowany światem kreowanym na scenie, który wydawał mi się bardziej doskonały niż to, co znałem ze szkoły czy z podwórka. Przypadek sprawił, że spotkałem osobę, która zachęciła mnie do podjęcia próby zdania do szkoły teatralnej. Studiowałem już wtedy na innym kierunku, więc nie czułem presji, że muszę się dostać - opowiedział w rozmowie z "Vivą".