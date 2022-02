Paweł Wawrzecki opiekuje się chorą córką. Snuje refleksje o śmierci: "Wolałbym, żeby była inna kolejność"

Dhsf 13 min. temu zgłoś do moderacji 24 1 Odpowiedz

No to to jest właśnie to o czym się nie mówi . Wszyscy krzyczą że trzeba rodzić bo to jest życie . Ale co to za życie ? Nikt się nie zastanawia co z takimi chorymi osobami będzie jak ich opiekunowie odejdą. Bo przecież ci co są pro life nie zaopiekują się nimi . A te osoby zostaną same , z obcymi ludźmi w DPsie. A wiadomo jak chore osoby reagują na obce osoby . Szanuję tych co podejmują decyzję o urodzenie i wychowaniu takiego dziecka . Ale znam wiele rodzin, w których wychowuje się niepełnosprawne dziecko i każda z nich zgodnie mówi że martwi się co z nim będzie po ich śmierci . Bo wiadomo co będzie . Dla mnie to trochę samolubne rodzic ciężko chore dziecko, które nie ma szans na samodzielne życie by tylko zaspokoić swoje sumienie . Bo i to dziecko i rodzina nie ma łatwego życia . Wszystko jest później "zwalane" na rodzeństwo , a przecież to nie była ich decyzja . Wiele rodzin chorych dzieci decyduje się na urodzenie kolejnego dziecka , oby było zdrowe by zajęło się tym chorym po śmierci opiekunów.