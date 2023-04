Pedro Pascal nie miał za co żyć. Pożyczał pieniądze od znanej aktorki...

Dzięki roli w serialu "Gra o tron" Pedro Pascal skradł serca widzów. Od tamtej pory jego kariera nabrała rozpędu. W 2015 r. zagrał jednego z głównych bohaterów w popularnym serialu "Narcos", a cztery lata później otrzymał angaż do produkcji "The Mandalorian" , pierwszego aktorskiego serialu z uniwersum "Gwiezdnych wojen" . Po roli w serialu "The Last of Us" 47-latek stał się ulubieńcem internautów.

Podobno jego wartość netto to obecnie ok. 10 mln dolarów. Za jeden odcinek "The Last of Us" aktor miał otrzymywać 600 tys. dolarów, a to oznacza, że Pedro Pascal jest jedną z najlepiej opłacanych gwiazd 2023 roku. Jednak w życiu Pascala nie zawsze było tak kolorowo.