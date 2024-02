Peja zauważył kuriozalną wpadkę w TVN24. "Paskowego wzięli chyba z TVP" (FOTO)

Peja żartuje z pasków w TVN-ie

Rychu stale koncertuje i nagrywa, jednak znajduje też czas na prężne rozwijanie swojego instagramowego profilu, który to śledzi blisko 300 tys. osób. Tam oprócz informowania o kolejnych zawodowych aktywnościach od czasu do czasu raper w zabawny sposób komentuje też otaczającą nas rzeczywistość. Pisząc o polskich i międzynarodowych bolączkach nie szczędzi mocnych słów. Tym razem wbił szpilkę byłej ekipie TVP.

Za czasów rządów PiS TVP Info zasłynęło jako stacja wybiórcza i mało selektywna - to oczywiście zależy też od tego, kogo zapytamy. Obie strony sporu politycznego zgodzą się chyba jednak, co do tego, że słynne paski w TVP były niekiedy kuriozalne. I do tego właśnie nawiązał ostatnio Peja.