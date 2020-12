Pelle Alsing nie żyje. Gitarzysta zespołu Roxette miał 60 lat

Pelle Alsing nie żyje. Smutna informacja o śmierci muzyka obiegła media w poniedziałek nad ranem. Alsing występował z popularnym szwedzkim zespołem Roxette od początku istnienia grupy, który zapisał się w historii muzyki takimi przebojami jak Listen to Your Heart czy It Must Have Been Love. Perkusista miał 60 lat.