Perfekcyjnie wyrzeźbiony Zac Efron chwali się SZEŚCIOPAKIEM na luksusowym jachcie. Bawił się z kumplami u wybrzeży Saint Tropez (FOTO)

Wygląda sztucznie a jest całkiem dobrym aktorem. Szkoda że nie gra w dobrych serialach. Całkiem fajnie zagrał Teda Bundy. Jeden z lepszych jego występów. Chociaż nikt nie przebije Petersa jako Dahmera. Tam to jest dopiero aktorstwo przez duże A. Co za ironia Evan zgarnął Globa za Dahmera i pewnie dostanie Emmy a Zack nawet nominacji nie dostał za Teda. To widać jak Zack obniżył loty. Szkoda. Zajmuje się wyglądem a nie rolami. Na zawsze chyba zostanie idolem nastolatek.