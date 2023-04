Personel pałacu WCIĄŻ nie wie, czy książę Harry i Meghan Markle pojawią się na koronacji Karola. "To UTRAPIENIE"

Gość 25 min. temu zgłoś do moderacji 27 11 Odpowiedz

Jedyny problem jest taki, że większość z nas za bardzo przejmuje się narcyzami i daje in to odczuć tymsamym samemu narażamy się na stres i bol głowy. Czy to para ex książęca czy szwagier z rodzina którzy uważają że mogą ludzi wodzić za nos, postępowanie powinno być jednakowe. Wysyła się zaproszenie do potwierdzenia max do piątku i albo są albo ich nie ma. Czy to koronacja Czy imieniny Basi nie pozwalajcie zebt inni dyktowali wam warunki waszej imprezy.