Pewna siebie Luna zdradza, które miejsce na Eurowizji ją usatysfakcjonuje: "To jest mój CEL". Nawiązała do SŁABYCH notowań (WIDEO)

oczywiście niech zajmie jak najwyższe miejsce gdyż to nasza reprezentantka, ale faktycznie nie ma co co się oszukiwać, jej wybór był jak zresztą przez ostatnie lata strzałem w kolano. Co do Justyny można ją lubić, można jej nie lubić, jej propozycja na eurowizję może się podobać bądź też nie - rzecz gustu ale jednomyślnie należy stwierdzić, że gdyby ona nas reprezentowała to mielibyśmy szanse na czołowe miejsce. Ale oczywiście zadecydowało 5 osób i co o ironia 0 punktów przyznał juror z TVP co jest dziwne, gdyż od X lat Justyna była związana z tą telewizją ale to taka nieudolna próba "czystek" gdzie się da osób związanych z TVP. To takie utarcie nosa i pokazanie, że bratanie się z TVP za czasów PIS odbiło jej się czkawką.