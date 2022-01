Pezet, Sokół i PRO8L3M ZAATAKOWANI przez antyszczepionkowców! "Spadło na nas G*WNO"

Jak uważasz. Nie wiem, czemu tylko na mnie się wylewa to cało g*wno. Zadałem już kiedyś to pytanie. Zadam też Tobie. Jestem ciekaw, czym się w życiu zajmujesz, z czego utrzymujesz rodzinę. Jeśli jesteś takim antysystemowcem, to czy w tym świecie, którym żyjemy, robiłeś kiedyś test na Covid? Jeśli nigdy nie robiłeś testu to rzeczywiście jestem Wielkim Antysystemowcem. Nie pytam, czy ten test według Ciebie działa i jest wiarygodny. Zakładam, że się nie szczepiłeś, ale nie o tym. Niech to będzie prywatna sprawa. Ale jeśli kiedykolwiek leciałeś samolotem w tym okresie, na wakacje z rodziną, cokolwiek, kazali Ci zrobić test w pracy, lub w jakiejkolwiek innej okoliczności i zrobiłeś to, to nie masz prawa mnie oceniać za to, że ja chcę zagrać koncert. Masz tam opcje wejścia będąc zaszczepionym, lub okazując negatywny test. Ja rozumiem, że ta sytuacja ludzi dzieli, w naszym kraju jest to, wydaje mi się, tym bardziej nieuniknione. Ale jeśli kiedykolwiek robiłeś test, to mi nie wciskaj bycia antysystemowym.