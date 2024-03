Piekło zamarzło: Magdalena Narożna doczekała się PUBLICZNYCH PRZEPROSIN od byłego męża! Jest oświadczenie

Dawid Narożny wydał oświadczenie. Przeprosił byłą żonę

Moi drodzy. Ustosunkowując się do Waszych licznych wiadomości i zapytań, które często kierujecie do mnie lub do mojej Asi w prywatnych wiadomościach, lub na live, pragnę Wam zwrócić uwagę, iż wszelkie kwestie, które to dotychczas łączyły lub dotyczyły mnie i mojej byłej małżonki (Magdy N.), a także w jakiś sposób konfliktowały nas, postanowiłem zamknąć i oddzielić grubą kreską - ogłasza. Tym samym, aby Was uspokoić i udowodnić, iż ja, jak i moja Asia pogodziliśmy się ze swoją przeszłością, publikuję poniżej stosowny dokument.