Pielęgniarz SKRYTYKOWAŁ działania rządu w "Pytaniu na Śniadanie". Tomasz Kammel złośliwie się odgryzł...

Krystyna 16 min. temu

Po co wypisujecie te bzdury , ja byłam w szpitalu ostatnio 2 razy i miałam WSZYSTKO co POTRZEBA - pościel , leki, jedzenie b.dobre, a najważniejsze dobrą i troskliwą opiekę - to wszystko z NFZ nie po znajomości ani za kasę. Dziękuję za to lekarzom jesteście THE BEST.Pozdrawiam Krystyna