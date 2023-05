Pierce Brosnan ma tę samą żonę od ponad 20 lat. Zdradził, jaki jest sekret ich miłości (FOTO)

Welon 19 min. temu zgłoś do moderacji 18 0 Odpowiedz

To jest moje największe marzenie - poznać osobę, z którą się będę starzec i nie będzie mi to przeszkadzać, bo będę czuła się komfortowo i bezpiecznie. Moi rodzice mają taką relację, kiedyś mama powiedziała do taty 'zobacz jakie mam już zmarszczki jak się uśmiecham' na co on 'to dobrze, bo mam dowód, ze Cię uszczęśliwiam skoro się tyle przy mnie usmiechasz' :'')