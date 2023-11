Piers Morgan ujawnił NAZWISKA dwojga royalsów, których przez przypadek (?) wskazano jako rasistów w rodzinie królewskiej!

Kamila 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Andzia, to znaczy ty wcale nie czekałaś z tym wdrożeniem aż cię robota ominie tylko chciałaś im uświadomić tym wszystkim dyrektorom ile to pracy oni od ciebie wymagają i ile ty się byś musiała nakombinować z tym wdrożeniem? Chciałaś mentalność zmienić ich? A to teraz już wszystko jasne. To sorry szacun wielki za obmyślenie tak przemyślnej strategii. Kamień z serca. Że też ja wcześniej na to nie wpadłam. Pewnie pokrzywdzona się czułaś że cię nie doceniają, a ty przecież i płatności robiłaś i raporty, a jeśli chodzi o pozostałe sprawy to jeszcze musiałaś te firmy zewnętrzne "nadzorować". To wstrętne gady no. A ja myślałam że ta firma informatyczna to już wcześniej sto tysięcy takich wdrożeń robiła i dlatego już od dwóch lat narzucała ci się z pomocą żeby to wszystko zrobić powoli, razem, w zespole, krok po kroku. No jednak się nie doprosili i dopiero w czerwcu ich przyjęłaś na spotkanie, na którym zapytano ciebie nie wiadomo dlaczego akurat ciebie (też co to za polityka żeby tak biedną kierowniczkę wszystkim obarczać) co z wdrożeniem środków trwałych a ty rozejrzałaś się panicznie wokół i w pewnym momencie twój błedny wzrok padł na mnie. I oświadczyłaś że to ja przybędę do Niemiec w tej sprawie. I wcale wtedy nie wyglądałaś jakbyś realizowała jakąś makiawekistyczną, sprytną taktykę tylko jakbyś zgubiła coś ważnego i próbowała sobie przypomnieć co to jest i gdzie to jest. No ale to pewnie ja byłam w mylnym błędzie, w końcu ślepa jestem. Chociaż po częsci dobrze odgadłam że chodziło o to żeby im pokazać jaka ty jesteś ważna i że bez ciebie to nic. Szkoda że koszty tej ryzykownej szarży ponieśli ci którzy potem musieli pracować na systemie w którym hulał wiatr bo niczego tam nie było. Tak to już jest że w firmie produkcyjnej najważniejszy jest dział produkcyjny a jak ktoś chce żeby najważniejsza była księgowość to jego miejsce jest w firmie świadczącej usługi księgowe i wtedy jego potrzeba bycia w centrum uwagi będzie mogła być spełniona.