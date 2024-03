Pierwsze zdjęcie Kate Middleton od operacji zostało "ZMANIPULOWANE"?! "Pokazuje niespójność w ułożeniu lewej ręki księżniczki Charlotte"

Wokół stanu zdrowia Kate Middleton narosło w ostatnim czasie sporo wątpliwości. W styczniu żona księcia Williama przeszła zaplanowaną wcześniej operację jamy brzusznej i od tego czasu, wedle doniesień prasowych, dochodzi do siebie w rodzinnej rezydencji Adelaide Cottage. Niechęć Pałacu do komentowania sprawy wzmaga jednak plotki na temat tego, co księżnej naprawdę dolega.

Pierwsze zdjęcie Kate po operacji zostało "zmanipulowane"?

Od czasu operacji Kate była widziana publicznie tylko raz i spekulowano nawet, jakoby w rzeczywistości to nawet nie była ona. Choć mówiło się, że księżna wróci do oficjalnych obowiązków po Wielkanocy, to nikt chyba nie ma pewności, czy na pewno tak się stanie. W niedzielę na Instagramie pojawiło się z kolei nowe zdjęcie Middleton z dziećmi, które zbiera jednak dość skrajne recenzje.

Pod postem nie brak sugestii, że twarz Kate została jedynie wklejona do opublikowanej fotografii, aby nieco uspokoić społeczne nastroje. Niektórzy twierdzą nawet, że zdjęcie nie jest prawdziwe i prawdopodobnie wygenerowała je sztuczna inteligencja. Do tej pory były to tylko spekulacje, jednak reakcja największych agencji prasowych zapewne pogłębi te wątpliwości.

Agencja Associated Press twierdzi, że opublikowane zdjęcie "nie spełnia ich standardów" i mogło zostać "zmanipulowane", co może wskazywać na realne nieścisłości. Co więcej, jako dowód na to, że doszło do modyfikacji, podano "niespójność w ułożeniu lewej ręki księżniczki Charlotte".

Z początku AP opublikowało zdjęcie, które przekazał Pałac Kensington. Po dokładnej inspekcji zdecydowano się z tego wycofać, bo źródło mogło dokonać manipulacji materiału, co nie spełnia standardów AAP. Zdjęcie pokazuje niespójność w ułożeniu lewej ręki księżniczki Charlotte - czytamy na stronie The Associated Press.

Na tym nie koniec, bo głos zabrał również Reuters, który podjął podobną decyzję. Fotoedytorzy agencji wskazują, że "rękaw swetra córki Kate nie układa się prawidłowo, co może wskazywać, że zdjęcie było modyfikowane".

Na zdjęciach: Kate, księżna Walii, na przestrzeni lat. Po postpublikacyjnej weryfikacji usuwamy materiał zawierający fotografię księżnej Walii - przekazano na Twitterze.

Pałac Kensington nie zdecydował się skomentować sprawy. Podejrzewamy, że lawiny plotek to raczej nie ukróci...

