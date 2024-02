Pierwszy LESBIJSKI ŚLUB w rodzinie królewskiej! Ellen Lascelles poślubiła narzeczoną

Ellen Lascelles - prawnuczka króla Jerzego V i siostrzenica Davida Lascellesa, ósmego i obecnego hrabiego Harewood, postanowiła poślubić swoją ukochaną, Channtel "Chan" McPherson . Jest to bez wątpienia przełomowe wydarzenie w historii rodziny królewskiej, bowiem jest to pierwszy kobiecy związek małżeński w rodzinie Windsorów.

Lesbijski ślub w rodzinie królewskiej

Ceremonia ślubna odbyła się we wtorek, 20 lutego, w Byron Bay Hinterland w Nowej Południowej Walii w Australii. Uroczystość została zorganizowana na świeżym powietrzu. Panny młode przypieczętowały małżeństwo pocałunkiem przed banerem z napisem "Here Come The Brides". Trzeba przyznać, że obie panny młode wyglądały zabójczo. Ellen była ubrana w białą mini na ramiączkach, natomiast Channtel postawiła na dzierganą sukienkę maksi.