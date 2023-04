Pierwszy mąż Agnieszki Chylińskiej po latach PRZERYWA MILCZENIE! Tak Krzysztof "Kris" Krysiak podsumował ich małżeństwo

Z kim była związana Agnieszka Chylińska?

Ostatecznie ich małżeństwo przetrwało tylko 16 miesięcy. W jednym z wywiadów Agnieszka Chylińska nie szczędziła czułości ówczesnemu wybrankowi serca. To dzięki niemu zmieniło się jej podejście do mężczyzn i związków. Dopiero przy Krzysztofie otworzyła się na miłość i zrozumiała, że kobiety nie są traktowane tylko jako obiekty seksualne.

Przylgnęliśmy do siebie jak dwoje dzieciaków, które oberwały po pupie. Któregoś dnia pokłóciliśmy się o coś. Krzysztof mówi: "Wiesz, stara, ja po prostu cię kocham". Do tej pory zawsze ja pierwsza wyznawałam miłość. A oni albo się wystraszali, albo to wykorzystywali. Kiedy więc Krzysztof pierwszy przyznał się do uczucia, trudno to było mi sobie ułożyć. On był jak otulający ciało sweter - mówiła w "Vivie" pod koniec lat 90.