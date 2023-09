Pierwszy mąż Mai Popielarskiej zostawił ją zaraz po porodzie. Gwiazda zmagała się z depresją

Pierwszy mąż Mai Popielarskiej zostawił ją zaraz po porodzie.

Jej drugie małżeństwo należy jednak do udanych. Razem z mężem są przy sobie do dziś, a owocem ich związku jest syn Jan. Pomiędzy Jankiem a synem z pierwszego małżeństwa Jakubem jest 10 lat różnicy, jednak nie stanowi to żadnego problemu.

Trudne momenty w życiu Mai Popielarskiej

Mimo tego, że życie zawodowe Popielarskiej jest niezwykle udane, to w życiu prywatnym prezenterka przeszła wiele trudnych momentów. Gdy miała 4 lata, wyjechała z rodzicami do Afryki. Przez 5 lat mieszkali w Liberii i Ghanie, a gdy chodziła tam do szkoły, doskwierała jej samotność z powodu innego koloru skóry. Gdy wróciła do Polski, miała nadzieje, że wszystko się ułoży, jednak nauka w liceum również nie należała do najłatwiejszych. Maja mieszkała wtedy w internacie i nie cierpiała się uczyć. Przed maturą musiała zmierzyć się z kolejnym ciosem od losu. Gdy miała 18 lat, pożegnała mamę, która zginęła w wypadku samochodowym.