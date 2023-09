Pijany Robin Thicke bełkocze przed klubem, SZARPIĄC SIĘ z narzeczoną! "To takie ŻENUJĄCE!" (WIDEO)

Eeee 38 min. temu zgłoś do moderacji 23 0 Odpowiedz

Ja myślę, że to nie jest jedyna taka sytuacja, tyle, że ta akurat wyciekła. Babka z nim siedzi, bo mają dzieci, on ma kasę, a na insta mogą poudawać szczęśliwe życie rodzinne. Ale gdyby to była jednorazowa wpadka, to ona by nie była taka wściekła. Na moje oko to już jej się tak zdarzyło wielokrotnie go holować. Zresztą czas pokaże, jak się będą rozstawać, wtedy szambo wybije.