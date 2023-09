Piotr Adamczyk miał niegdyś ognisty romans z Magdą Gessler. Walczył o nią jak lew, dziś jej unika: "Byłam na CZARNEJ LIŚCIE"

O tym, że Magda Gessler miała wyjątkowo kolorowe życie, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Piotr Adamczyk z kolei odnosił aktorskie sukcesy i na jego drodze stanęło wiele kobiet, z którymi połączyło go głębsze uczucie. Okazuje się, że drogi tych dwojga również się przecięły, o czym restauratorka wspominała w swojej książce. Co prawda personalia aktora nie padły wprost, ale chyba nikt nie ma wątpliwości, o kim mowa.

Magdę Gessler i Piotra Adamczyka połączył gorący romans. "Wstydzi się tego, co robił"

O tym, że Magdę i Piotra połączyło głębsze uczucie, szeptało się w kuluarach już od wielu lat. W końcu "kreatorka smaku i stylu" przestała się bawić w podchody i odniosła się do znajomości z aktorem między wersami książki zatytułowanej "Magda". Jak twierdzi, oboje wtedy "bardzo potrzebowali miłości", a ona, jako wulkan energii, nie raz go zaskoczyła.

Oboje znajdowaliśmy się akurat w takim momencie życia, że bardzo potrzebowaliśmy miłości. (...) Nasz romans wywołał sensację, a dobrym miernikiem jej skali było niewyobrażalne zainteresowanie mediów - opisała, a o ich schadzkach wspomniała tak: Na szczęście dzięki gaży za ów nowy, niezwykle kasowy film mógł pozwolić sobie na kupno małego mieszkania niedaleko Starego Miasta. Mieliśmy stamtąd kilometr do Fukiera, mieszkania Aktora i teatru, w którym wtedy grał. Zapewniało nam to względną dyskrecję i kosztowało mniej czasu, stresu i zdrowia. (...) Chyba się nie spodziewał, że przyjdzie mu zmierzyć się z kobietą tak pełną energii, która nigdy nie zastanawiała się dwa razy, jeśli przyszedł jej do głowy jakiś pomysł. A naprawdę potrafiłam go zaskoczyć.