Piotr Balicki nie żyje. Rodzina poinformowała o szczegółach pogrzebu prezentera TVN

Niestety, 19 sierpnia media obiegła smutna informacja o śmierci Piotra Balickie go. Zaledwie dzień wcześniej Marcin Prokop apelował z sopockiej sceny, prosząc publiczność, by przekazała mu swoją dobrą energię, którą "dzielił ze wszystkimi przez lata swojej pracy".

Kilka miesięcy temu Piotr wystąpił w "Mieście Kobiet", gdzie opowiedział o swojej walce z chorobą. Na antenie wyjawił, że wszystko zaczęło się podczas nagrywania "Mam Talent", kiedy Marcin Prokop zwrócił uwagę na gorszą formę Balickiego. Animator publiczności przyznał wówczas, że boli go ręka, a po namowie kolegi z planu, by poszedł do lekarza - postanowił wykonać badania. Wkrótce okazało się, że ma guza, a niedługo później dowiedział się, że choruje na czerniaka. W programie przypomniał moment, w którym lekarz poinformował go o chorobie.