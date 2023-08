Piotr Cugowski ZNIKA z "The Voice Senior"! Wiadomo, kto ZASTĄPI muzyka

Kolejna niespodziewana zmiana dotyczy popularnego talent show "The Voice Senior" . Nowa edycja talent show trafi na antenę TVP2 dopiero w styczniu 2024 roku, jednak zdjęcia już ruszyły . O rozpoczęciu nagrań poinformowano za pośrednictwem oficjalnego profilu nadawcy publicznego na Facebooku. We wpisie zakomunikowano też jedną ważną zmianę .

Piotr Cugowski żegna się z "The Voice Senior"

Wokalne zmagania seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia, ponownie oceniać będzie czteroosobowe jury. Po raz trzeci w programie zobaczymy niezastąpioną Marylę Rodowicz . Nie zabraknie też śpiewaczki operowej Alicji Węgorzewskiej , która w roli trenerki sprawdzi się po raz drugi. Możliwość odkrycia kolejnych muzycznych talentów zdobędzie również lider zespołu Pectus, Tomasz Szczepanik . Sporym zaskoczeniem okazał się fakt, że z " The Voice Senior " znika Piotr Cugowski . Skontaktowaliśmy się z muzykiem, lecz do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy jego komentarza.

Wiadomo, kto zastąpi Piotra Cugowskiego w "The Voice Senior"

Przez całe życie poznajemy różnych ludzi. Tutaj poznaję bratnie dusze od strony muzycznej. Przyglądam się im, zastanawiam się, jak to się stało, że kochają muzykę, śpiewają. Czasem okazuje się, że są za pan brat z muzyką dopiero do niedawna. Z różnych przyczyn - rodzinnych, osobistych, a czasem uwarunkowanych tym gdzie mieszkają, przez co nie mieli możliwości spotkać muzyki tak na co dzień - tłumaczyła artystka.