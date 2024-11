Piotr Cyrwus zdradził, ile miesięcznie zarabiał w "Klanie"

Piotr Cyrwus wspomina szaleństwo związane ze śmiercią Ryśka Lubicza

Piotr Cyrwus zdradził, ile zarabiał w "Klanie"

Aktor w najnowszym wywiadzie podzielił się także anegdotką związaną z jego odejściem z "Klanu". Przyznał, że jest wdzięczny scenarzyście i producentowi serialu za to, że nie chciał go zatrzymać na siłę. Odniósł się tym samym do plotek, jakoby pogardził sowitą podwyżką, którą mu wówczas zaproponowano. Przy okazji zdradził też, ile zarabiał miesięcznie za kilka dni spędzonych na planie serialu .

Dziękuję panu Pawłowi Karpińskiemu, że mnie wysłuchał. Moje bolączki... Przygotowywałem się do tej rozmowy dwa lata. I nie zachęcił mnie - tak jak w jednej gazecie napisali - czternastoma tysiącami. Ja brałem jedenaście. Ale później jeden taksówkarz powiedział Jerzemu Treli, że te jedenaście tysięcy za miesiąc to jest za dużo. Pan Paweł Karpiński wysłuchał mnie i rozstaliśmy się w przyjaźni. Za to sobie cenię pana Pawła. Za to go szanuję - podkreślił Cyrwus.