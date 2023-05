Piotr Czaykowski o zabawkach erotycznych: "Popróbowałem i jestem zakochany" (WIDEO)

Jesteśmy świadkami kolejnej seksualnej rewolucji! Oto po latach udawania, że seks uprawiamy wyłącznie z partnerem, nigdy solo i zazwyczaj przy wyłączonym świetle, zaczynamy mówić wprost o zabawkach erotycznych i dążeniu do własnej przyjemności. Firmy produkujące gadżety erotyczne przestały się kojarzyć z tandetnymi sex-shopami. Marki takie jak EasyToys.pl udowadniają, że zabawki mogą być piękne, gustowne oraz wysokiej jakości i nie wstydzą się reklamować swoich produktów. Wręcz przeciwnie! EasyToys.pl było gościem Pink Party Pudelka. Na wydarzeniu pojawiły się ambasadorki marki: Martyna Kaczmarek i Ola Kisiel oraz model i agent gwiazd Piotr Czaykowski. Co ich łączy? To, że nie mają żadnego problemu z tym, żeby wprost mówić o swoich seksualnych doświadczeniach. Pudelkowi opowiadają m.in. o tym, jakie są ich ulubione seks-gadżety.

- Młode pokolenie lepiej radzi sobie z takimi tematami i szybciej się za to zabiera, natomiast dla ludzi w moim wieku i wyżej to wciąż jest temat tabu – zauważa Piotr Czaykowski. – Uważam, że w przestrzeni publicznej powinno być więcej rozmów na temat akceptacji ciała, akceptacji i odkrywania swojej seksualności. Jak nas coś swędzi, to się drapiemy. Jak boli nas gardło, to idziemy do lekarza. Mamy też swoje seksualne potrzeby, od których nie powinniśmy się odwracać – dodaje.