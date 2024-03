Piotr Gąsowski drze koty z Maciejem Rockiem: "Te żarty i zaczepki mają drugie dno"

Kamila 48 min. temu zgłoś do moderacji 1 9 Odpowiedz

Oczywiście, będąc dzieckiem i nastolatką w latach 80tych i 90tych wydzwaniałam z telefonu komórkowego do koleżanek których właściwie nie miałam żeby się czegoś "dowiedzieć". I po co wy dzieciom takie głupoty opowiadacie i każecie im ganiać za mną jakbym nie wiadomo co zrobiła. Widzieliscie mnie wydzwaniającą po koleżankach czy odrabiającą lekcje w domu? To czemu nie wierzycie w to co widzieliście a wierzycie w to czego nie widzieliście? Jak te dzieciaki spędzą na tym świecie 47 lat i będą wtedy lepsi ode mnie to będą mogły spojrzeć na mnie z góry. A na razie to ich proces wychowania jest jeszcze "in progress" i nic nie jest przesądzone.