Piotr Gąsowski odchodzi z "TTBZ", za co... Katarzyna Skrzynecka dziękuje: "Zdecydowałeś się na ekstremalny GEST SOLIDARNOŚCI"

Piotr Gąsowski odchodzi z "TTBZ". Katarzyna Skrzynecka komentuje

Na tym jednak nie zakończyły się zmiany w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W nocy z soboty na niedzielę Piotr Gąsowski wystosował oświadczenie za pośrednictwem mediów społecznościowych, informując fanów, że odchodzi z programu. W swoim wpisie prezenter podziękował zarówno Katarzynie Skrzyneckiej, jak i pozostałym członkom ekipy. Co ciekawe, wspomniał jednak, iż nie będzie wymieniał każdego z imienia i nazwiska, by w ten sposób nie wykonać tzw. "pocałunku śmierci"...

Katarzyna Skrzynecka reaguje na odejście Piotra Gąsowskiego z "TTBZ" wymownym wpisem

Szanowni Państwo, Mili Fani Piotra i @twojatwarzbrzmiznajomo... My z Piotrem już sobie właśnie co porozmawialiśmy długo i szczerze przez telefon, bo najważniejsze w życiu rzeczy mówimy sobie serce w serce i oczy w oczy... A nie na forach społecznościowych. Zadzwoniłam do Piotrka zaraz po tym, jak przeczytałam to emocjonalne oświadczenie. Tutaj zatem napiszę tylko to, co można i warto powiedzieć na naszych Oficjalnych Profilach - rozpoczęła Skrzynecka.